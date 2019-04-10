Petrol fiyatları yükseldi

Petrol fiyatları, arzın daha da sıkılaşacağı spekülasyonunun Rusya'nın üretim kısıntılarına temkinli yaklaşımı ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) küresel büyüme tahminlerini düşürmesine ağır basmasının ardından hafifçe yükseldi.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, Salı günü yüzde 0.7 düştükten sonra yüzde 0.5 kadar yükseldi. Libya'nın başkenti yakınlarındaki çatışmalar devam ediyor ve bu durum, Birleşmiş Milletler'i (BM) çatışan gruplar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve ülkenin yeniden iç savaşa girmesini önlemek için düzenleyeceği uluslararası barış konferansını ertelemeye yöneltti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC + koalisyonunun üretim kısıntılarını uzatma konusundaki seçeneklerini açık tuttu ve petrol fiyatlarındaki "kontrol edilemez" bir yükselişi desteklemediğini söyledi.

Teknik göstergeler petrolün aşırı alım bölgesinde kalmayı sürdürdüğünü işaret ederken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarının arz bolluğunu gidermeye yönelik çabaları ve bunun yanında Libya ve Venezuela gibi ülkelerden kaynaklanan arz riskleri fiyatları desteklemeye devam ediyor. IMF, son haftalarda ABD ve Çin'den gelen olumlu verilere rağmen, küresel ekonomik büyümenin bu yıl son 10 yılın en yavaş büyümesi olacağı tahmininde bulundu.

Seul'de NH Investment & Securities Co. emtia traderı Hong Sungki, "Libya'da artan çatışmaların ardından, arz tarafında belirsizlikler arttı," dedi ve "Küresel büyümeye ilişkin endişeler var, ancak ABD ve Çin'den gelen olumlu ekonomik verilerden dolayı bunun etkisi azalıyor" şeklinde görüş bildirdi.

Mayıs vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Salı günü 42 sent düşerek varil başına 63.98 dolardan kapandıktan sonra 10 sent ya da yüzde 0.2 yükselişle Singapur saati ile 11:33'te 64.08 dolara ulaştı. Fiyatlar, ayın başında 200 günlük hareketli ortalamasını Ekim ayından beri ilk kez yukarı yönde kırmasının ardından, bu seviyenin üzerindeki seyrini sürdürüyor.

Bloomberg'e göre, Haziran vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 3 sent düşerek varil başına 70.58 dolara geriledi. Kontrat Salı günü, önceki seansta Kasım ayından bu yana ilk kez 71 dolar seviyesinin üzerinde kapatmasının ardından yüzde 0.7 düşerek 70.61 dolardan günü tamamladı. Küresel gösterge Brent petrolü, Haziran vadeli WTI'a kıyasla 6.54 dolar primli işlem gördü.