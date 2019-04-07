Devrim Muhafızları’ndan ABD’ye terör listesi tepkisi

Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO) Washington yönetimi tarafından "yabancı terör örgütleri" listesine alınacağı haberlerine ilişkin açıklamalarda bulunan DMO Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, “Amerika böyle bir aptallık yaparak ulusal güvenliğimizi tehlikeye düşürürse biz de İran İslam Cumhuriyeti politikası çerçevesinde misilleme olarak gereken adımları atacağız” dedi.

Tümgeneral Caferi, “Washington yönetiminin böyle bir karar alması durumunda ABD güçleri Batı Asya’da arık şimdiki gibi huzur içinde olmayacaktır” ifadesini kullandı.