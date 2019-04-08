ABD İran Devrim Muhafızlarını 'terör örgütü' olarak tanımladı

İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp yaptırımlara geri dönmesi sonrası kritik bir adım daha atan ABD yönetimi, ilk kez yabancı bir devletin silahlı kuvvetlerini resmen 'terör örgütü' olarak yaftaladı. Böylece Irak ve Suriye'de IŞİD ve diğer terör örgütlerinin yenilmesinde kritik rol oynayan İran Devrim Muhafızlarını, IŞİD ve Kaide ile aynı kefeye koydu.

Devrim Muhafızlarını bölgede terörizmi finanse ve teşvik etmekle suçlayan Trump, şu açıklamayı yayımladı:

"ABD Dışişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde atılan bu benzersiz adım, İran'ın terörizmin devlet sponsoru olduğu gerçekliğinin yanısıra Devrim Muhafızlarının buna aktif biçimde katıldığını ve devlet yöneticiliğinin kullandığı bir araç olarak terörizmi finanse ve teşvik ettiğini tanıyor."

Sputnik'e göre, Devrim Muhafızları'nın dışarda faaliyet gösteren, Kasım Süleymani'nin komuta ettiği kolu Kudüs Gücü'nü de listeye aldıklarının altını çizen Trump, İran'ın eylemlerinin diğer hükümetlerinkilerden temelden farklı olduğunu, Tahran'ın küresel terörist kampanyasını yönlendirmedeki baş aracının Devrim Muhafızları olduğunu iddia etti.

Trump'ın 'yabancı terör örgütü' diye tanımladıklarını ilan etmesiyle İran Devrim Muhafızları ABD'nin 'terör' listesine alındı.

Daha önce İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, Trump'ın 'terör örgütü' ilanına karşı ABD ordusunu IŞİD'in yanında 'terör örgütleri' listesine alacaklarını söylemişti.

İran'da İslam devrimi sonrası İran ordusuna koşut olarak Devrim Muhafızları kurulmuştu.

Devrim Muhafızları, İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kara, hava, deniz ve füze kuvvetleri bulunan büyük bir güç.