Dolar sakin başladı

Dolar/TL, swap faizlerinin 25.5'ten 24'e indirilmesi, özellikle İstanbul tarafında yaşanan seçim belirsizliği ve S-400 alımı nedeniyle ABD ile gerilen ilişkilerden ötürü dün 5.70 üzerini test etti.

Dolar kuru akşam saatlerinde 5.68 civarında dengelendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirdiği Rusya ziyareti sırasında S-400 konusunda yol haritasının belirlendiğini ve her şeyin bittiğini belirterek, buna göre yola devam edeceklerini ve kimsenin Türkiye'den bundan vazgeçmesini isteyemeyeceğini belirtti.

Piyasalar seçim ve ABD ile ilişkileri izlerken bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'ni bekliyor.

9 Nisan sabahı dolar kuru 5.6840 seviyesinden başladı.

Dünya'da açıklanacak önemli veriler arasında Avrupa ülkelerinin sanayi üretimleri ve FED'in para politikası için baz aldığı verilerin başında gelen enflasyon verisi açıklanacak. ECB toplantısı sonrası yapılacak açıklamalar ve Fed toplantı tutanakları da izlenen gündem arasında.