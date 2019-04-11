Dolar güne nasıl başladı?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün reform paketini açıklamasının ardından dolar/TL bir miktar dalgalansa da anlamlı bir tepki gözlenmezken, piyasaların gözü İstanbul'daki yerel seçimlerin sonucunda.

Bakan Albayrak, 2019 yılı reform programında önceliği kamu bankalarının sermayelendirilmesine ve geri dönmeyen kredi oranı yüksek olan enerji ile inşaat kredilerinin bilanço dışına taşınarak bankaların rahatlatılmasına verdi.

Albayrak dün düzenlediği basın toplantısında kamu bankalarına DİBS ihracı yoluyla 28 milyar lira tutarında sermaye enjeksiyonu yapılacağını söylerken, reformların bazı unsurlarını olumlu olarak niteleyen analistler bütçe üzerinde yaratabileceği baskının izleneceğini söylediler.

Programı bütçe üzerinde baskı yaratma potansiyeli nedeniyle riskli gören analistler, çok fazla detay içermemesi nedeniyle önümüzdeki dönemde uygulamaların yakından izleneceğini belirttiler.

Albayrak ayrıca finans sektörü, sigortacılık, enflasyon, kamu maliyesi ve bütçe disiplini ana başlıkları altında bu yıl yapılacak bir dizi reformun tanıtımını yaptı. Albayrak atacakları adımların bütçe disiplininden taviz vermeyeceğini belirtti.

Dolar/TL şu dakikalarda 5.68 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL ise 6.41 civarında seyrediyor.