Dolar kurunda son durum

Dolar kuru seçim sonrası belirsizlikle 5.45 - 5.70 arasındaki iki yönlü dalgalanmasını sürdürüyor ve seçim sonrası büyükşehirlerde oluşan belirsizlik, ABD ile yaşanan gerilim nedeniyle, Türk Lirası diğer gelişen ülkelerden negatif ayrışıyor.

Dün, dolar karşısında diğer gelişen ülke paraları küçük de olsa kazanımlar elde ederken, Türk Lirası yüzde 0.5'in üzerinde değer kaybetti.

Bankacılar tabloda, beklentinin üzerinde gelen enflasyon verisinden ziyade seçim sayı oy sayımının ne getireceğinin bilinmemesinin etkili olduğu görüşünde.

Öte yandan, S-400 kaynaklı ABD - Türkiye ilişkilerindeki gerilim sürüyor. Dün gece sığ piyasada ABD tarafından gelen açıklamalarla 5.68 TL'ye çıkan kur sonrasında 5.65 altına gevşemişti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun S-400 bitmiş bir anlaşmadır demeci sonrası ABD'den cevap gecikmedi.

Dolar tüm bu gerilime rağmen gece sert bir hareket yaşamadı ve 4 Nisan sabahı dolar/TL 5.63 ile başladı. Euro 6.34 ve sterlin ise 7.42 TL'de.