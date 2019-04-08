Dolar haftaya nasıl başladı?

Dolar/TL, geçen hafta 5.45 - 5.70 arasında iki yönlü sert dalgalanmalar yaşadı. Enflasyon verisi, Merkez Bankası rezervleri üzerindeki spekülasyonlar, seçim sonrası belirsizlik ve ABD ile S-400 nedeniyle yaşanan ilişkilerdeki gerilim ve karşılıklı demeçler nedeniyle kur hareketli bir hafta geçirdi.

8 Nisan haftasında piyasaların gözü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın çarşamba günü açıklayacağı Ekonomi Reform Paketi'nde olacak.

Bakan Albayrak, 28 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında, 8 Nisan haftasında büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

Vergi reformu da beklentiler arasında.

8 Nisan sabahı dolar hafif yukarı yönlü hareketle 5.64 civarında dalgalanarak başladı. Euro ve sterlin ise sırasıyla 6.34 ve 7.37 TL'den el değiştiriyor.

Dünya'da açıklanacak önemli veriler arasınde Avrupa ülkelerinin sanayi üretimleri ve FED'in para politikası için baz aldığı verilerin başında gelen enflasyon gelecek.