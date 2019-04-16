  1. Ekonomi
16 Nisan 2019 - 10:11

Dolarda son durum

Dolarda son durum

Dolar/TL, seçim belirsizliği nedeniyle dar bantta yükselmeyi sürdürüyor. 16 Nisan sabahında da dolar yukarı yönlü hareketle 5.81'li seviyelerde seyrediyor.

Dolar kuru, İstanbul seçimlerindeki belirsizlik nedeniyle kademeli yükselişini sürdürürken TL üzerindeki S-400, enflasyon ve Merkez Bankası'nın net rezervlerindeki düşüş baskısı da sürüyor.

Cuma günü 5.75 üzerinde kapanan dolar/TL, dün de 5.8037 ile kapandı. Türk Lirası küresel piyasalardaki pozitif havadan negatif ayrışarak yarım puan üzerinde değer kaybetti. Seçimden bu yana kayıp 4.5 puanı aşarken yıl başından bu yana kayıp yüzde 9'un üzerinde.

16 Nisan sabahında da dolar yukarı yönlü hareketle 5.81'li seviyelerde seyrediyor.

News Code 1877984
Azar MAHDAVAN

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