Dolarda son durum

Dolar kuru, İstanbul seçimlerindeki belirsizlik nedeniyle kademeli yükselişini sürdürürken TL üzerindeki S-400, enflasyon ve Merkez Bankası'nın net rezervlerindeki düşüş baskısı da sürüyor.

Cuma günü 5.75 üzerinde kapanan dolar/TL, dün de 5.8037 ile kapandı. Türk Lirası küresel piyasalardaki pozitif havadan negatif ayrışarak yarım puan üzerinde değer kaybetti. Seçimden bu yana kayıp 4.5 puanı aşarken yıl başından bu yana kayıp yüzde 9'un üzerinde.

16 Nisan sabahında da dolar yukarı yönlü hareketle 5.81'li seviyelerde seyrediyor.