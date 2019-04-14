  1. Ekonomi
14 Nisan 2019 - 17:53

IMF'den merkez bankalarına 'şeffaflık' uyarısı

IMF'den merkez bankalarına 'şeffaflık' uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, merkez bankalarına şeffaflık uyarısında bulundu.

IMF Başkanı Christine Lagarde merkez bankalarına, "daha hesap verebilirlik ve şeffaflık" çağrısı yaptı.

Lagarde, merkez bankalarının yetkilerini kullanabilmek için etkili iletişimlerini artırmaları gerektiğine işaret ederek, bu kurumların para politikası kararı alırken bağımsız olarak kalmalarının ve ülkelerin siyasi gündemlerinden etkilenmemeleri gereğinin önemine dikkat çekti.

Sputnik'e göre, Lagarde, "Zaman bağımsızlığın merkez bankaları için ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve göstermeye devam edecek" ifadelerini kulland

News Code 1877937
Azar MAHDAVAN

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