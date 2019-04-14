IMF'den merkez bankalarına 'şeffaflık' uyarısı

IMF Başkanı Christine Lagarde merkez bankalarına, "daha hesap verebilirlik ve şeffaflık" çağrısı yaptı.

Lagarde, merkez bankalarının yetkilerini kullanabilmek için etkili iletişimlerini artırmaları gerektiğine işaret ederek, bu kurumların para politikası kararı alırken bağımsız olarak kalmalarının ve ülkelerin siyasi gündemlerinden etkilenmemeleri gereğinin önemine dikkat çekti.

Sputnik'e göre, Lagarde, "Zaman bağımsızlığın merkez bankaları için ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve göstermeye devam edecek" ifadelerini kulland