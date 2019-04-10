Devrim Muhafızları, İslam ümmetine hizmet ediyor

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Amerika’yı terörün anası ve doğası olarak nitelendiren Seyyid Hasan Nasrullah, “Amerika sadece terörizmin destekçisi değil, mantığı ve eylemleri de terörden kaynaklanıyor. Biz bu terörizme karşı çıkacağız. ABD kaynaklı terörizmin en tipik örneklerinden biri Hiroşima katliamıdır” dedi.

Nasrullah, “Amerika, İsrail’in çıkarları korunsun diye İslam ümmetine zülm ediyor. Terör örgütlerini oluşturan ve onları destekleyen Amerika, işgal altındaki toprakları ve kutsal değerleri savunan insanları ise terörist ilan ediyor. Bu aptallığın ve şerefsizliğin ta kendisi. Amerika, İran devletinin resmi askeri kurumlarından biri olan ve dünya ülkeleri tarafından tanınan Devrim Muhafızları’nı tüm uluslararası yasalara aykırı olarak terör örgütleri listesine aldı.” değerlendirmesini yaptı.

Hizbullah Genel Sekreteri, “Biz Amerika’nın bu kararını şiddetle kınıyoruz. Kardeşlerimiz ve dostlarımızın yanındayız. Devrim Muhafızları, İslam ümmetine ve bölge halkına hizmet ediyor. Onların yanında durmak bizim görevimizdir” diye konuştu.