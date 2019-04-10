İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile Devrim Muhafızları komutanları arasında düzenlenen görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi ABD’yi uyararak, “Amerikalılar bölgedeki tüm faaliyetlerini izlediklerimizi biliyorlar. İran aleyhinde hiçbir askeri girişime adım atamazlar. Bunu yapmaya cesaretleri de yok. Sloganik açıklamaları dışında atacakları her türlü adıma cevabımız sert ve kesin olacaktır” dedi.

İran Milli Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine alma kararının ardından ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütü listesine aldığını duyurmuştu.