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11 Nisan 2019 - 15:27

Taliban: ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssünü vurduk

Taliban: ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssünü vurduk

Taliban Örgütü, ABD’nin Afganistan'daki en büyük hava üssü olan Bagram’ın füzelerle hedef alındığını belirtti.

Taliban Sözcüsü Zebihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Amerikan işgalcilerin en büyük askeri üssü olan Bagram Hava Üssü’ne bugün sabah saatlerinde düzenlenen füzeli saldırıda ağır darbeler indirildi”.

News Code 1877876

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