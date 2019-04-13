Irak'ta DEAŞ operasyonu: 2 terörist öldürüldü

Enbar Polis Müdürü Korgeneral Hadi Zureyc Kessar, Enbar'ın batısındaki Huseyniyyat bölgesinde hava kuvvetlerinin desteğiyle polise bağlı taktik alayı güçleri tarafından operasyon gerçekleştirildiğini söyledi.

Bölgeye inen güvenlik güçlerinin DEAŞ'a bağlı teröristlerle çatıştığını belirten Kessar, üzerlerine patlayıcı madde kuşanan intihar komandosu iki teröristin öldürüldüğünü bildirdi.

Aranan 3 terörist de yakalandı

TRT'ye göre, Kessar, teröristlerin elinde bulunan silah ve mühimmatların ele geçirildiğini, ayrıca yine çöl bölgesine düzenlenen ikinci bir operasyonda, aranan üç DEAŞ teröristinin ele geçirildiğini dile getirdi.

Irak hükümeti 2017 yılı sonunda yaptığı açıklamada, ülkenin tüm topraklarının DEAŞ'ın elinden kurtarıldığını açıklamıştı. Ülkenin batısında Suriye sınırındaki Enbar vilayeti çöl bölgesi, DEAŞ terör örgütüne bağlı teröristlerin kısmen varlıklarını sürdürdüğü bir alan olarak biliniyor.