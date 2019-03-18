Türkiye ile Suriye konulu görüşmelerimiz devam ediyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Suriye'deki durumun daha da iyileştiğini belirtti.

Sudan ziyaretinde bulunan Mihail Bogdanov, “Şam hükümeti, ilgili gruplar ve Ankara hükümeti ile Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge alanında siyasi, askeri ve güvenlik düzeylerindeki görüşmelerimiz devam etmektedir.” dedi.

"Elnashra.com" sitesinin haberine göre; Rus yetkili, “Suriye’yle ilgili bazı anlaşmalar yavaş ilerliyor, fakat ülkenin kuzeyinde özellikle İdlib ilinde DEAŞ’ı ortadan kaldırma planımızı gerçekleştirmemiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.