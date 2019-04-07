Terör listesi konusunda İran'dan ABD'ye misilleme geliyor

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Falahatpişe, Wall Street Journal gazetesinin Trump hükümetinin Devrim Muhafızları Ordusu'nu “terör örgütü” olarak tanımlayacağı yönündeki iddiasına tepki göstererek, milletvekillerinin ABD’nin bu yöndeki tutumuyla başa çıkmak için bir misilleme planı hazırlayacağını duyurdu.

Falahatpişe, “Bu misilleme planı ABD’nin Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine eklemesi takdirde meclis tarafından onaylanacak.” dedi.

Bütün siyasi grupların misilleme planını desklediğini ifade eden Falahatpişe, Trump'ın itirafına göre terör örgütü DEAŞ ABD’liler tarafından oluşturuldu, fakat gerçek olan şu ki bizim ordu ve birliklerimiz bu örgütü ortadan kaldırdı." ifadesini kullandı.

Bunlara ilave olarak Falahatpişe, “Eğer ABD Devrim Muhafızları Ordusu’nu terör listesine eklerse, biz de misilleme planı kapsamında Amerikan askerlerini kara listedeki DEAŞ’li teröristlerin yanına ilave edeceğiz.” diye konuştu.