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14 Nisan 2019 - 10:50

3 bin 500’den fazla sığınmacı Türkiye’den Suriye’ye döndü

3 bin 500’den fazla sığınmacı Türkiye’den Suriye’ye döndü

Suriye Göç ve Pasaportlar İdaresi'nden bir kaynak, yılbaşından bu yana 3 bin 500’den fazla sığınmacı Türkiye’den Suriye’ye döndüğünü bildirdi.

Suriye Göç ve Pasaportlar İdaresi'nden bir kaynak, Al-Watan gazetesine açıklamasında, Keseb Sınır Kapısı'ndan yılbaşından bu yana 3 bin 500'den fazla kişinin Suriye'ye döndüğünü belirtti.

Yetkili, "Yılbaşından bu yana 3 bin 610 Suriyeli Lazkiye'nin kuzeyindeki Keseb Sınır Kapısı'ndan dönüş yaptı. Geçen hafta 327 kişi döndü, her gün yaklaşık 20-30 kişi geliyor" diye konuştu.

Sputnik'e göre, sınır kapısının sadece kısmen açık olduğunu söyleyen yetkili, Türk tarafının bu kapıdan sadece ülkelerine dönmek isteyen Suriyelileri bıraktığına, dönenlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti.

News Code 1877922
Azar MAHDAVAN

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