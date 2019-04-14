3 bin 500’den fazla sığınmacı Türkiye’den Suriye’ye döndü

Suriye Göç ve Pasaportlar İdaresi'nden bir kaynak, Al-Watan gazetesine açıklamasında, Keseb Sınır Kapısı'ndan yılbaşından bu yana 3 bin 500'den fazla kişinin Suriye'ye döndüğünü belirtti.

Yetkili, "Yılbaşından bu yana 3 bin 610 Suriyeli Lazkiye'nin kuzeyindeki Keseb Sınır Kapısı'ndan dönüş yaptı. Geçen hafta 327 kişi döndü, her gün yaklaşık 20-30 kişi geliyor" diye konuştu.

Sputnik'e göre, sınır kapısının sadece kısmen açık olduğunu söyleyen yetkili, Türk tarafının bu kapıdan sadece ülkelerine dönmek isteyen Suriyelileri bıraktığına, dönenlerin sayısının giderek arttığına dikkat çekti.