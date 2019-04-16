İran'ın askeri heyeti, Umman Meclis Başkanı ile görüştü

İran ve Umman askeri dostluk komitesinin 15. Oturumu’na katılmak üzere Umman’ın başkenti Maskat’ta bulunan İran'ın üst düzey askeri heyeti, bu ülkenin yetkilileriyle görüşürken Meclis Başkanı Halid bin Hilal ile de bir araya geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı Uluslararası İşler Yardımcısı ve Askeri Heyeti Başkanı General Nizami, bu oturumun iki ülkenin ulusal çıkarlarına dayalı ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki önemine dikkati çekerek, Umman'ı İran’daki selzedelere insani yardım malzemesi gönderdiği için takdir etti.

Umman Meclis Başkanı Halid bin Hilal de iki ülkenin siyasi, ekonomik ve askeri alanlardaki işbirliğinin masaya yatırıldığı görüşmede, ülkesinin tüm alanlarda özellikle askeri işbirliği konusunda İran ile ilişkilerini geliştirmeye hazır olduklarını aktardı.