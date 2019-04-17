Ruhani, ABD'nin İran'daki selle ilgili tutumunu eleştirdi

Bugün gerçekleşen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ruhani, son günlerde ülkede meydana gelen sel felaketinin vatandaşları sıkıntıya soktuğunu belirterek, "Hükümet olarak zararları telafi etme konusunda elimizden geleni yapacağız. Vatandaşlar bu konuda rahat olabilirler." dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei’nin seldeki zararları telafi etme hususunda hükümetin İran Ulusal Kalkınma Fonu’ndan (NDFI) yararlanabileceğini tavsiye ettiklerini hatırlattı.

İran’daki sel felaketinin Amerika için tarihi bir sınama olduğunu anlatan Ruhani, şunları sölyedi:

"ABD gerçek yüzünü ortaya koydu. Amerikan yetkililer akıllı olsaydılar, İran'daki sel nedeniyle yaptırımların bir yıl süreyle askıya alınacağını duyurması gerekiyordu. Böylesi bir durumda vatandaşlarımız şayet onların İran halkına karşı olmadığına inanırdı.

ABD’liler eğer bunu yapsaydı, ABD’nin kötü eylemleri ve İran ulusuna olan düşmanlığı hakkındaki söylenenlerin yanlış olduğu ortaya çıkacaktı. Sel konusunda Amerikalılar ne yardım ettiler ne de diğer insanların bankalar aracılığıyla İran Kızılayı’na bağış yapmasına izin verdiler. Amerika’nın bu çirkin davranışıyla insanlık karşıtı olduğu ispatlandı ve liderlerinin kirli yapısı de belirlendi."