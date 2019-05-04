İran ile Kazakistan'dan ikili ilişkilerin artmasına vurgu

İran’ın Kazakistan Büyükelçisi Macid Saber, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beibut Atamkulov ile bir araya gelerek karşılıklı ilişkileri görüştü.

Baş başa gerçekleşen görüşmede Saber, İran ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin seviyesini “olumlu” olarak nitelendirerek, “İki ülkenin konuşu olması ekonomik ilişkilerin gelişmesi için uygun bir zemin sağlıyor. Bunun için iki taraf sahip olduğu potansiyelleri değerlendirmeli.” dedi.

Macid Saber, Kazak tarafından vize konusunda İran iş adamları için kolaylaştırıcı imkanlar sağlamasını istedi.

Beibut Atamkulov da bu görüşmede, ülkesinin bağımsızlığını kazanmasından bu yana İran'la olan siyasi ilişkilerin yapıcı şekilde devam ettiğini kaydederek, tüm alanlarda karşılıklı ilişkilerin artması gerektiğini belirtti.

Kazak yetkili ayrıca, İran'a çalışma ziyareti gerçekleştirme konusunda hazır olduğunu dile getirdi.

Sözü geçen görüşmede iki taraf, iki ülkenin 16. ortak ekonomik komisyonu toplantısının bu yıl yapılmasına vurgu yaptı.