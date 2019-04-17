Zarif: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Hürriyet’e göre, Dışişleri Bakanı Zarif'in açıklamalarından satır başları;

Son 30 gün içinde ikinci defa Türkiye'ye geldiğim için çok mutluyum. Aynı zamanda İran'da yaşanan son sel felaketinden dolayı Türkiye halkı ve milleti bizim acılarımızı paylaştılar, çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Türkiye'ye akılcı ve yasalara uygun şekilde ABD'nin kararlarına karşı çıktığı için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. ABD devleti uluslararası hukuku görmezden geliyor.

SURİYE GÖRÜŞMELERİ

Son 3 yılda Astana süreci çerçevesinde Suriye'de huzuru büyük oranda sağlamayı başardık. Biz Türkiye ve Rusya ile birlikte Suriye'de çabalarımıza devam edeceğiz. Geçen iki günde Suriye'deydim. Orada bazı yetkililerle görüştüm. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor sunacağım. Umarım iki ülke birlikte bu bölgede daha güzel ilişkiler yaratabiliriz.

İRAN-TÜRKİYE ARASINDA TİCARİ İLİŞKİLER

Aynı zamanda bölgemizde olan Afrika'nın kuzeyinde olan olaylarla da ilgili konuştuk. Bizim ve Türkiye'nin de isteği burada halkın talebinin gerçekleşmesi ve huzurun sağlanmasıdır. Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Hedeflediğimiz 30 milyar dolar ticaret hacminden uzağız.

ZARİF'İN SURİYE TEMASLARI

Beşar Esed'le uzun bir görüşme yaptım. Bu konuşmanın bir raporunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacağım. Biz İran olarak bölgedeki bütün ülkelerin iyi ilişkileri olmasını istiyoruz. Hiçbir zaman ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeyiz ancak isteklerimizi ve temennilerimizi bildiririz. Anayasa süreci ve komisyonu ile ilgili Rusya ve Türkiye ile ilgili iyi diyaloglarımız var. Suriye tarafı da sayın Peterson'la anayasa ile ilgili detaylı şekilde konuşmuşlar. Anayasa komisyonunun başlaması için iki önemli konu var: Birincisi bu komisyonun kimlerden oluşacağı; İkincisi bu komisyonda genel olarak hangi usul ve esas hakim olacaktır. Tabi bunun detaylarına Suriye halkı karar verecek.

ABD'NİN İRAN YAPTIRIMLARI

ABD diğer ülkelerin ilişkilerini kontrol altına alamaz. Hiçbir zaman bir ülke diğer ülkenin içindeki bazı unsurlarından yana davranmak için diğer menfaatleri kurban etmez. Geçen yılda İran'ın birçok ülkeyle ekonomik ilişkileri azaldı ancak ABD'liler İran'a satışa devam etti. Bu da ABD'nin iki yüzlülüğü ve çifte standartının bir örneğidir. Bizim ABD'li firmalarla herhangi bir sıkıntımız yok. ABD'nin diğer ülkelerle ticaretimizi etkilemesine izin vermeyiz. Bütün dünya ABD'nin davranışlarına karşıdır, ABD yasa dışı bir işlem yapıyor. Bütün dünya ABD'nin bu tavrının karşısında olmalıdır.