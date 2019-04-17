  1. Dünya
  2. Ortadoğu
17 Nisan 2019 - 16:12

BM Suriye Özel Temsilcisi 12. Astana oturumuna katılıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi 12. Astana oturumuna katılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek olan Suriye konulu Astana görüşmelerine katılacak.

Rusya'nın Tass haber ajansına göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in önümüzdeki 25-26 Nisan'da Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek olan Suriye konulu Astana görüşmelerine katılacağını bildirdi.

Kazak yetkili, BM ile Ürdün temsilcilerinin de gözlemci olarak müzakerelerde bulunacağını açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'da düzenlenen 11. garantörler toplantısında, İdlib'deki ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirterek, ateşkesin gözlenmesi konusunda ortak çabaları artırma kararı almıştı.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.

News Code 1878033
Ruya FEREYDUNI

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 5 + 12 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler