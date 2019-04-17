BM Suriye Özel Temsilcisi 12. Astana oturumuna katılıyor

Rusya'nın Tass haber ajansına göre, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in önümüzdeki 25-26 Nisan'da Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek olan Suriye konulu Astana görüşmelerine katılacağını bildirdi.

Kazak yetkili, BM ile Ürdün temsilcilerinin de gözlemci olarak müzakerelerde bulunacağını açıkladı.

Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan'da düzenlenen 11. garantörler toplantısında, İdlib'deki ateşkes ihlallerinden endişe duyduklarını belirterek, ateşkesin gözlenmesi konusunda ortak çabaları artırma kararı almıştı.

Astana süreci, İran, Rusya ve Türkiye arasında Suriye krizine son vermek için yapılmaktadır ve şimdiye dek başarılı sonuçlar da beraberinde getirmiştir.