Zarif'ten Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu

Resmi ziyaretlerde bulunmak için Suriye’ye giden İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Şam’da Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim ile bir araya gelerek, iliki ilişkilerle Kuzey Afrika dahil olmak üzere bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Suriye'nin son durumu ele alındığı görüşmede, Şam hükümetiyle halkının terörizme karşı yaptığı mücadelede bölgeyi büyük bir komplodan kurtadığına dikkati çeken Zarif, tüm teröristlerin bü ülkeden geri çekilmesi gerektiğini ifade ederek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de bu görüşmede iki ülkenin son yıllardaki işbirlirliğine atıfta bulunarak, "İki ülke arasındaki yakın ilişkiler büyük komploları ortadan kaldırmamızı mümkün kıldığı için sürdürülmesi gerekiyor." diye konuştu.