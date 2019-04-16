İran ile Türkiye ikili ilişkileri güçlendirme konusunda çok kararlı

İran’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in iki günlük Ankara ziyaretinde Türk yetkililerle ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve küresel konularını görüşeceğini belirtti.

Büyükelçi Farazmand attığı tweette, "İki önemli İslam ülkesi İran ile Türkiye, ikili ilişkileri güçlendirme konusunda oldukça kararlı." ifadesini kullandı.

Şu anda Şam'da bulunan Dışişleri Bakanı Zarif ve berabrindeki heyet, üst düzey Suriyeli yetkililerle görüştükten sonra Türkiye'ye doğru yola çıkacak.