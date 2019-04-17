Zarif: Ankara'da ikili ilişkilerle bölgeyi konuşacağız

Çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, burada basın mensuplarına açıklama yaptı.

Ankara öncesi Şam'a gerçekleştirdiği ziyareti "olumlu" olarak değerlendiren Zarif, "Şam'da, özellikle Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'la çok verimli görüşme yaptık ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Astana süreci üzerinde fikir alışverişinde bulunduk." dedi.

Zarif, Şam’da yapılan görüşmelerde yakında düzenlenmesi beklenen Suriye konulu Astana sürecinin yeni turunu da konuştuklarını belirterek, "Bu ülkedeki krize siyasi bir çözüm bulmak için BM çerçevesinde yürütülen işbirliği koordine etme konusunda iyi adımlar atıldı. İkisi de çok endişe verici olan Dğu Fırat ve İdlib’in son durumunu ele alırken yabancı güçlerin Suriye'den geri çekilmesi ve teröristlerin varlığının son bulması hakkında da iyi bir görüşme yaptık." ifadelerini kullandı.

Bakan Zarif, Türkiye ziyaretiyle ilgili olarak, Ankara’da Türk yetkililerle ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular özellikle Suriye ve kuzey Afrika’yı konuşacaklarını söyledi.

Şam'la Ankara ziyareti arasında herhangi bir bağlantının olup olmadığı sorusu karşısında Zarif, "Suriye'eki sorunların diyalog yoluyla, özellikle bölge ülkeleri arasındaki diyalogla çözülmesini istiyoruz, ancak bu iki gezi, böyle bir zamanlamaya duyulan ihtiyaç nedeniyle yapıldı. Umarız bölgedeki sorunların çözülmesine yardımcı olabiliriz." yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif, Ankara’da iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin de ele alınacağını aktardı.