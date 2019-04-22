İran-Pakistan sınırında ortak hızlı tepki güçleri kurulacak

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi ziyarette bulunmak üzere Tahran’a gelen Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi. Ruhani ile Pakistan Başbakanı İmran Han, görüşme ardından ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

İran-Pakistan ilişkilerini değerlendiren Ruhani, "Bugünkü görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönünde önemli adımlar attık." dedi.

İki ülkenin ilişkilerini güçlendirmek için kararlı olduklarını belirten Ruhani, "Herhangi bir üçüncü ülke İran ile Pakistan arasındaki ilişkileri etkileyemez." ifadesini kullandı.

İran-Pakistan sınır güvenliğinin önemine dikkati çeken Hasan Ruhani, iki ülkenin sınır güvenliği ve istihbarat alanındaki işbirliğini arttıracağını açıklayarak, "Görüşmede terörizmle mücadelede ortak hızlı tepki güçleri oluşturma konusunda anlaştık. " açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkiklerin güçlendirilmesi yönündeki kapasitelere değinerek, Pakistan ile olan ticari ilişkilerini arttımaya karar verdiklerini duyurdu.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü: "İran olarak Pakistan’ın petrol ihtiyacını karşılamaya ve daha önce yürüttüğümüz doğalgaz boru hattı projesini tamamlamak için gerekli adımlar atmaya hazırız."

İran ve Pakistan'daki Çabahar ve Gwadar limanına atıfta bulunan Ruhani, söz konusu limanlar arasındaki ilişkilerin artmasından yana belirtti.

Hasan Ruhani konuşmalarına şunları da ekledi: "Bugünkü görüşmede Afganistan başta olmak üzere bölgede güvenlik ve istikrar sağlamak için İran ile Pakistan arasında daha fazla işbirliğinın yapılmasını konuştuk. Ayrıca ABD’nin Kudüs, Golan Tepeleri ve İran Devrim Muhafızları kararını ele aldık."