İmran Han 21 Nisan'da İran'ı ziyaret edecek

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu ziyaretin Başbakan İmran Han’ın İran'a yapacağı ilk ziyaret olacağı belirtildi.



IRNA’nın haberine göre, İmran Han’ın İran yetkilileriyle görüşmeler yapmak için başkent Tahran'a gelmeden önce Afganistan sınırına yakın İran’ın en büyük ikinci kenti Meşhed'de kısa bir mola vereceği açıklandı.



Pakistan Başbakanı’nın başkanlığını yapacağı üst düzey Pakistan heyetinde Maliye, İnsan Hakları, Denizcilik ve Eyaletler Koordinasyon Bakanları, ticari danışmanlar ve bazı üst düzey yetkililer yer alacak.



İmran Han'ın Pakistanlı ve İranlı iş adamlarının ortak toplantısına da katılması bekleniyor.