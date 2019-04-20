Pakistan Başbakanı Han'dan İran’a ilk resmi ziyaret

Pakistan Başbakanı İmran Han, İran’a ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Yarın Pazar günü İran’a gelecek olan Başbakan Han, 2 günlük Tahran ziyareti kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek.

Pakistan basınına göre, İmran Han'ın ziyaret sırasında üst düzey İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası durumu da ele alacak.

Pakistan Başbakanı’nın başkanlığını yapacağı üst düzey Pakistan heyetinde Maliye, İnsan Hakları, Denizcilik ve Eyaletler Koordinasyon Bakanları, ticari danışmanlar ve bazı üst düzey yetkililer yer alacak.



İmran Han'ın Pakistanlı ve İranlı iş adamlarının ortak toplantısına da katılması bekleniyor.