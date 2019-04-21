Pakistan Başbakanı Han İran'da

İran’a ilk ziyaretini gerçekleştiren Pakistan Başbakanı İmran Han, Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi'ni ziyaret etmek için Meşhed kentine ayak bastı.

İmran Han, bu kentte bulunan Uluslararası Şehit Haşiminejad Havalimanı’nda Rezevi Horasan Valisi Alirıza Razm Hüseyni başta olmak üzere eyalet yetkilileri tarafından karşılandı.

Başbakan Han, 2 günlük Tahran ziyareti kapsamında İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşecek.

Pakistan basınına göre, İmran Han'ın ziyaret sırasında üst düzey İranlı yetkililerle yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası durumu da ele alacak.

Pakistan Başbakanı’nın başkanlığını yapacağı üst düzey Pakistan heyetinde Maliye, İnsan Hakları, Denizcilik ve Eyaletler Koordinasyon Bakanları, ticari danışmanlar ve bazı üst düzey yetkililer yer alacak.

İmran Han'ın Pakistanlı ve İranlı iş adamlarının ortak toplantısına da katılması bekleniyor.