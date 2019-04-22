Ruhani, Pakistan Başbakanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde resmi ziyaret için Tahran'a gelen Pakistan Başbakanı İmran Han’ı Sadabad Sarayı’nda resmi törenle karşıladı.

İran’a yaptığı ilk ziyaretini ülkenin kutsal kenti Meşhed'den başlayan İmran Han, Hz. İmam Rıza’nın (a.s) Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin karşılamasıyla Tahran’a geldi.

Üst düzey siyasi ve ekonomik bir heyetin başkanlığında İran’ı ziyaret eden Han’ın İranlı yetkililerle görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınması bekleniyor.

Pakistan Başbakanı ayrıca İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei ile de görüşecek.