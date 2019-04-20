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20 Nisan 2019 - 16:02

Azerbaycan yapımı filmler İranlı sanatseverlerle buluşuyor

Azerbaycan yapımı filmler İranlı sanatseverlerle buluşuyor

Azerbaycan yapımı etnografik filmler 29 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde İran’da düzenlenecek olan Uluslararası Varesh Film Festivali’nde gösterilecek.

Azerbaycan yapımı etnografik filmler İran’da düzenlenecek olan Uluslararası Varesh Film Festivali’nde sanatseverlerle buluşacak.

Festivalin web sitesine göre, etkinlikte her sene belirli bir ülkedeki antropoloji konusu ele alınıyor ve bu dönem ise Azerbaycan’ın etnografik filmleri gösterilecek.

Antropoloji ve halk bilimi temalı Varesh Uluslararası Film Festivali, Hazar Denizi’ne kıyıdaş ülkeler ve bölgede Fars dilini konuşan ve ortak kültürel mirasa sahip olan ülkelerin yönetmenlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Hazar Denizi bölgesindeki altı ülkeden 24 film festivalin yarışma dalında  rekabet edecek. Bu kategoride gösterilecek olan Azerbaycan yapımı belgesel filmlerin listesi şöyle:

1. Azerbaijan mugam (yönetmen: Emin Mirbolayev)

2. Azerbaijan carpet (yönetmen: Şamil Aliyev)

3. Azerbaijan cuisine (yönetmen: Şamil Necefzade)

Bu sene 9’uncusu 29 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan festivale İran’ın kuzeyindeki Mazenderan eyaletinin Babol kenti ev sahipliği yapıyor.

News Code 1878095
Muhammed BURHAN

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