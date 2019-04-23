İran borsasından petrol almanın 6 özelliği!

İran’ın enerji borsasında satışa sunduğu petrolün daha az fiyatlarda ve küçük miktarlarda satılması ve alıcıların bilgilerinin açıklanmaması gibi konular İran borsasından petrol almanın özellikleri arasında yer almaktadır.

1- Müşterilerin bilgileri açıklanmıyor

Borsada petrol satışında alıcılarla ilgili bilgiler açıklanmaz ve borsa işlemlerinde gizlilik konusuna tam olarak saygı gösterilir. Bu yeni petrol ticareti modelinde, alıcılar aracılık ve aracılık ağlarına bile tanıtılmamıştır. Sadece özel kodlarla borsaya girerek petrol alıyorlar.

2 – Daha düşük fiyatta petrol satılıyor

Borsadaki petrol ve doğalgaz kondensatı temel fiyatı, Brent'in küresel petrol fiyatından daha düşük bir seviyede seyrediyor. Örneğin, borsadaki beşinci petrol arzında, ham petrol, Brent'in küresel petrol fiyatına kıyasla 14 dolarlık bir indirimle satılarak her 35 bin varilde 500 bin dolar alıcının yararına oldu.

3 – Ödemeyi Riyal’le yapmak

İran borsasından alınan petrolün parasının Riyal (İran para birimi) olarak ödenmesi yabancı yatırımcıların yaptırımlardan korunmasını sağlar. Yatırımcılar petrolü doğrudan İran borsasından alarak İran’daki özel sektörde faaliyet gösteren iş adamlarıyla da işbirliği yapabilirler. İran’daki özel sektörler petrolü borsadan alarak yabancı yatırımcılara teslim edebilir. İranlı ve yabancı tüccarlarla güçlü ilişkileri olan özel sektörler çok kolay bir şekilde aldıkları parayı riyale dönüştürerek İran Merkez Bankası’na yatırabilirler.

4 – Tüm dünyaya sevkedilebilir

İran borsasından petrol almanın bir özelliği de gönderim hedefinin serbest olmasıdır. Yani İran petrolünü alan müşteriler aldıkları petrolü istedikleri (Siyonist Rejim dışında) bölgeye götürebilirler.

5 – Petrol sevkiyatının küçük miktarlarda yapılabilmesi

İran borsasından petrol almanın başka bir özelliği de petrol sevkiyatının az miktarda yapılabilmesidir. Halihazırda 35 bin varillik petrol alma imkanları bile vardır. Oysaki İran Milli Petrol Şirketi’nin anlaşmaları büyük miktardaki petrol sevkiyatlarını kapsamaktadır. Fakat bu yöntemle enerji borsasında az miktarlarda bile petrol satılması nedeniyle küçük şirketlerin de faaliyetine imkan sunulmaktadır.

6 - Petrol borsasına kolay giriş

Enerji borsası dışında İran Milli Petrol Şirketi’nın müşterileriyle imzaladığı anlaşmalarda alıcıların ya rafinerileri olmalı yada petrol ticareti alanında uzun geçmişe sahip olmaları gerekir. Halbuki İran petrol borsasına girme şartı sadece güvenli bir garanti vermektedir.