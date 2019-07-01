İran Enerji Borsası'ndan petrol almanın yolları

Enerji Borsası'nda petrolü satışa çıkarma İran'ın petrolünü satmak için kurduğu yeni bir yöntemdir. Müşteriler borsadan petrol almak için bir şirket ismini tescil ettirmeli ve kimlikleri yetkili kuruluşlarca doğrulanmalı.

İran, İslami Şura Meclisi tarafından onaylanan 1398 yılı (ülke takvimine göre) bütçe tasarısına göre ayda en az 6 milyon varil petrol ve gaz kondensantı borsaya satış için sunuyor.

Borsadan petrol alım işlemi 10 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar şu şekilde:

1- İlk önce http://bourse.nioc.ir sitesinde borsada sunulan petrolün taban fiyatı, tedarik süreci, petrolün çeşitleri ve teslimatı için tanınmış süreç belirleniyor. Petrol alımı için minimum sipariş miktarı karada 1000 varil ve denizde ise 35 bin varildir.

2- Müşteriler, petrol alım işlemine girmeden önce sipariş hacminin yüzde 6’sını yerel para birimi İran riali veya dolar şeklinde ödemek zorundadır.

3- Petrol ve gaz kondensatı sözü geçen sitede yayınlanan bildiriye göre satış için borsaya sunuluyor.

4- Fiyatları düşürme iznine sahip olan Ulusal Petrol Şirketi, taban fiyatını kendi isteğine göre değiştirebilir ve müşteriyle aynı fiyatla anlaştığı takdirde alışveriş işlemi yapılabilir.

5- Sitede yayınlanan bildiride petrol teslimatı için öngörülen tarihler belirleniyor. Alıcının tanınmış 5 günlük süreden bir tarihi seçip Ulusal Petrol Şirketi'ne bildirmesi gerekir.

6- Ulusal Petrol Şirketi, sözü geçen 5 günlük sürenin birini kesin yükleme tarihi olarak tanıyacaktır.

7- Alıcı, kesin yükleme tarihinden10 gün öncesine kadar www.nioc-intl.ir adresi üzerinden Ulusal Petrol Şirketi’nin standartlarına uygun olan gemiyi seçip bildirmesi lazım.

8- Bu aşamada, gemi onaylama ve geçici fatura verme işlemi Ulusal Petrol Şirketi tarafından yapılacaktır.

9- Ödeme kolaylıkları: Alıcılardan gönderilen petrol sevkiyatının değerinin yüzde 110'u karşılığında banka teminat mektubu alınacak. Müşterilere tutarın ödenmesi için 90 günlük süre verilecek.

10- Petrol sevkiyatı, kesinleşen yükleme tarihinde yüklenecek ve belirlenen teslimat tarihinde müşteriye teslim edilecektir.