Heniyye'den Filistinlilere 'Yüzyılın Anlaşması'na karşı birlik çağrısı

Gazze'de Hamas'ın öncülüğünde Filistin'deki muhtelif direniş gruplarının ileri gelenleri arasında "Yüzyılın Anlaşması'na Karşı Birleşiyoruz" başlığıyla düzenlenen ortak toplantıda Hamas Siyasi Birim Başkanı İsmail Heniyye, Yüzyılın Anlaşması'na karşı durmak için izlenecek ulusal stratejide dikkate alınacak beş temel öneri sundu.

"Yüzyılın Anlaşması'na Karşı Birleşiyoruz" başlıklı toplantı bugün Hamas Siyasi Birim Başkanı İsmail Heniyye'nin çağrısıyla Gazze'de düzenlendi. Heniyye hareket liderlerini, üzerinde ittifak edilmiş olan ilkeler çerçevesinde Yüzyılın Anlaşması'na karşı izlenecek ortak stratejiyi görüşmeye davet etti. Bu çerçevede beş temel önerisini açıkladı.

Bunların birincisi yeniden Filistin halkının birliğinin sağlanması. Heniyye, bu amaçla bütün Filistinli grupların liderlerini çok acil bir şekilde bir araya gelmeye çağırdı. Bunun arkasından da özellikle Hamas ve Fetih liderlerinin aralarında toplanıp görüşmelerini talep etti.

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre; Heniyye, Fetih'in Merkez Kurulu veya Başkan Mahmud Abbas ile Hamas'ın lider kadrosunun Gazze'de veya dünyanın herhangi bir yerinde bir araya gelmesi ve üzerinde anlaşmaya varılmış hususları uygulamaya geçirmek, seçimler konusunu görüşmek ve çirkin anlaşma planına karşı mücadele için zaman ayırmak amacıyla harekete geçmeleri talebinde bulundu.

Strateji için talep edilen ikinci husus normalleştirmeye karşı durulması, Filistin halkına ve onun meşru haklarına destek için Arap dünyasında ve İslam dünyasında güçlü ve etkin bir hareket başlatmak. Bu hareket yoluyla Filistin halkının bu haklarının görmezlikten gelinmesinin önlenmesi, işgalcinin yalnızlaştırılması ve onun bölgesel ve uluslararası çapta boykot edilmesi.

Üçüncü öneri Filistin halkının mevcut olduğu her yerde muhtelif araçlardan yararlanılarak, ilkelere bağlılığın vurgulanması ve Yüzyılın Anlaşması'nın reddedilmesi için kitlesel faaliyetler başlatılması. Heniyye bu amaçla Gazze'de, Batı Yaka'da ve Filistin dışında kapsamlı paneller ve konferanslar düzenlenmesini ve bunlara ilgi gösterilmesini talep etti.

Dördüncü olarak Yüzyılın Anlaşması'nı veya Filistin halkının haklarının bir kısmını tanımayan her projeyi reddeden bir ulusal şeref sözleşmesinin kabul edilmesini önerdi.

Beşinci madde ise Oslo Anlaşması'nın, ona bağlı kalmanın ve şartlarını tanımanın sonlandırılması.