Pakistan Başbakanı, İslam Devrimi Lideri'yle görüştü

Resmi bir ziyaret kapsamında İran'a gelen Pakistan Başbakanı İmran Han, buğün Tahran'da İslam Devrimi Lideri Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.

Görüşmede İran ve Pakistan milletleri arasındaki dostane ilişkilere değinen İslam Devrimi Lideri, "İki ülke arasındaki ilişkiler düşmanların komplolarına rağmen geliştirilmelidir" dedi.

Müslümanların Hindistan Yarımadası'na hüküm sürdüğü dönemlerde bu bölgede en muhteşem yılların yaşandığını belirten Ayetullah Hamanei, İngiliz sömürgeciliğinin de bu önemli bölgede İslam uygarlığına en büyük darbeyi indirdiğini ifade etti.

İslam Devrimi Lideri, Pakistan'ın önde gelen şahsiyetlerinden İkbal Lahuri ve Muhammed Ali Cinah'ı övgüyle anarak, "İran ve Pakistan arasındaki iyi ilişkiler her iki ülkenin lehinedir. Ama bu ilişkilerin ciddi düşmanları da vardır. Onların taleplerinin tam tersine çeşitli alanlardaki ilişkiler arttırılmalıdır" değerlendirmesini yaptı.

İki ülkenin ortak sınırındaki güvenlik meselelerin önemine dikkati çeken Devrim Lideri, "Sınırda güvensizliğe neden olan terör örgütleri düşmanların silah ve parasıyla besleniyorlar. İki ülkenin sınırında yaşanan bazı olayların sebebi Tahran-İslamabad ilişkilerini zedelemektir" dedi.