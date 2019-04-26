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26 Nisan 2019 - 16:05

Moskova'da İranlı kadın oyuncuya büyük ödül

Moskova'da İranlı kadın oyuncuya büyük ödül

41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nin en iyi kadın oyuncu ödülü, İran yapımı "Okulumun İkinci Sınıf Yılı" filmindeki rolüyle Soha Niasati'ye verildi.

Başkent Moskova'daki 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nin kapanışı dolayısıyla Rusya Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.

Moskova Film Festivali Başkanı Nikita Mihalkov, yaptığı konuşmada, festivalin önemine işaret ederek, "7 günde 64 ülkeden 347 film beyaz perdeye taşındı, festivali yaklaşık 60 bin sinemasever takip etti." dedi.

Mihalkov, katılımcıları tebrik ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

Festivalde "Altın Aziz Georgiy" ödülünü Kazakistanlı Farhat Şaripov'ın yönetmenliğindeki "Kişisel Gelişim" filmi kazandı.

Çinli yönetmen Zhang Chi'nin "Yankı Peşinde" filmi, jüri özel ödülüne layık görüldü.

Festivalin en iyi yönetmen ödülünü İtalyalı Valerio Mastandrea, "Gülüş" filmiyle aldı.

En iyi erkek oyuncu ödülünü "Boşluk" filmindeki performansıyla Finlandiyalı Tommi Korpela kazanırken en iyi kadın oyuncu ödülü, İran yapımı "Okulumun İkinci Sınıf Yılı" filmindeki rolüyle Soha Niasati'ye verildi.

Norveçli Peter Sommer'ın yönetmenliğindeki "Çünkü Erkeğiz" filmi, en iyi belgesel ödülünü kazandı.

En iyi kısa film ödülü, Fransalı Delphine Deloget'ın "Kaplan" filmine verildi.

Festivalin yönetmenliğini yapan Güney Koreli Kim Ki-duk, dünya sinemasına katkı ödülüne layık görüldü.

Sputnik'te yer alan habere göre, Seyid Çolak'ın yönetmenliğindeki "Kapan" filminin, festivalin ana yarışmasında dünya prömiyeri yapıldı.

News Code 1878216
Muhammed BURHAN

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