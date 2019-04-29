Irak'tan, ABD ve Bahreyn'e 'protesto' notası çağrısı

Rudaw'da yer alan habere göre, Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr Sadr, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Bahreyn, Yemen ve Suriye'de savaşın son bulmasını ve buralardaki iktidar sahiplerinin acilen görevlerini bırakmasını" istemişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık Müsteşarı Nizar Hayrallah, Dışişleri Bakanlığına çağrılan Bahreyn'in Bağdat Büyükelçisi Salah Maliki ile ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarı Joey Hood'a protesto notasını teslim etti.

Nizar Hayrallah, "Irak'ın egemenliğine zarar verilmemesi ve resmi açıklamalarda diplomatik dile riayet edilmesi" çağrısı yaptı.

ABD Büyükelçiliğinin sosyal hesabında 25 Nisan’da, İran'a karşı hakaret içerikli paylaşımlar yapılmıştı.

Irak'ta, Bedir Tugayları Komutanı Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu, Cuma günü yaptığı yazılı açıklamada, ABD’li Maslahatgüzarı’nın İran'la ilgili yapılan açıklamaları nedeniyle ABD'nin Bağdat Maslahatgüzarına protesto notası verilmesini istemişti.