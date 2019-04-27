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27 Nisan 2019 - 09:59

Yemen'den Suudi Arabistan'a geniş çaplı füzeli operasyon

Yemen'den Suudi Arabistan'a geniş çaplı füzeli operasyon

Yemen direniş güçleri 15 adet “Zelzal-1” balistik füzeyle Suudilerin sınır bölgelerindeki mevzilerini hedef aldı.

Al Mayadin kanalında yer alan habere göre, Yemen direniş güçleri düzenlediği füze operasyonlarının devamında Suudilerin sınır bölgelerindeki mevzilerini hedef aldı.

Yemenli bir güvenlik kaynağı bu ülkenin ordusuna bağlı kuvvetlerin 15 adet “ Zelzal-1” balistik füzeyle Suudilerin mevzilerini hedef aldığını belirtti.

Yemen ordusu tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda Suudilerin Asir ile Sada vilayetleri arasında yer alan “alep” geçidindeki mevzileri vuruldu.

Bu operasyonla birlikte Suudi koalisyonuna bağlı askerlerin mevzileri yemen kuvvetleri tarafından havan mermileriyle de hedef alındı.

News Code 1878224
Ruya FEREYDUNI

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