Yemen'den Suudi Arabistan'a geniş çaplı füzeli operasyon

Al Mayadin kanalında yer alan habere göre, Yemen direniş güçleri düzenlediği füze operasyonlarının devamında Suudilerin sınır bölgelerindeki mevzilerini hedef aldı.

Yemenli bir güvenlik kaynağı bu ülkenin ordusuna bağlı kuvvetlerin 15 adet “ Zelzal-1” balistik füzeyle Suudilerin mevzilerini hedef aldığını belirtti.

Yemen ordusu tarafından düzenlenen geniş çaplı operasyonda Suudilerin Asir ile Sada vilayetleri arasında yer alan “alep” geçidindeki mevzileri vuruldu.

Bu operasyonla birlikte Suudi koalisyonuna bağlı askerlerin mevzileri yemen kuvvetleri tarafından havan mermileriyle de hedef alındı.