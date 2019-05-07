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7 Mayıs 2019 - 13:56

Yemenli yetkiliden yabancı diplomatlara "Sana'ya dönün" çağrısı

Yemenli yetkiliden yabancı diplomatlara "Sana'ya dönün" çağrısı

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, yabancı diplomatların Sana'dan Aden kentine taşınmasının yanlış bir karar olduğunu açıkladı.

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya Twitter hasabında paylaştığı bir yazıda, “Zaman geçtikçe yabancı konsoloslukların Aden kentine taşınması yanlış bir karar olduğu belli oldu.” dedi.

Husi'nin attığı tweette, "Güvenlik riskleriyle ilgili öne sürülen iddialar Yemen'e karşı saldırganlık komploları uygulamaktan başka bir şey değildi." belirtildi.

Muhammed Ali el-Husi ayrıca, “Bugün yabancı diplomatlara Sana’daki iş yerlerine dönüş zamanları geldiğini söylüyoruz.” açıklamasını ayptı.

Yabancı diplomatlar Ensarullah Hareketi Sana’nın kontrolünü ele geçirdikten sonra bu kentten Aden'e ayrılmıştı.

News Code 1878477
Ruya FEREYDUNI

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