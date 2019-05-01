Lübnan'da İranlı yönetmene büyük ödül

İran yapımı “Lotus” adlı belgeselin yönetmeni Muhammed Rıza Vatan Dust’a Lübnan'da düzenlenen 18. Beyrut Uluslararası Film Festivali’nin yarışma bölümünde en iyi yönetmen olarak ödül kazandı.

Yönetmen festivali adıyla bilinen Beyrut Uluslararası Film Festivali, Orta Doğu ve Asya'daki en prestijli film festivallerinden biridir. Bu festival 22-28 Nisan tarihleri arasında Lübnan’da düzenlendi.

Bu belgesel sadece bir kişinin yaşadığı adaya girme izni alabilmek için 12 yıl boyunca bekleyen yaşlı bir kadının hikeyesini anlatıyor.

“Lotus” belgeseli geçenlerde, ABD, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Makedonya ve ülke içinde yapılan çeşitli festivallerde ödül kazanmıştı.