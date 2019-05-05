Hamas: Gazze'yi Siyonistler için cehenneme çevireceğiz

Filistin al Youm’un aktardığı habere göre, İslami Direniş Hareketi Hamas’ın kıdemli üyelerinden Mahmud el-Zahar, "Arap ülkelerinin Siyonist Rejim'e gösterdiği müsamaha Filistinlilere karşı daha fazla suç işlemesini sağlamıştır." dedi.

Zahar sözlerinin devamında, “Bugünkü durum çok farklı. Saldırganlar tüm anlaşmları görmezden gelip direnişin tepkisiyle karşılaşmıştır." ifadesini kullandı.

Siyonist düşmanının yakın gelecekte direniş güçlerinin şaşırtacak eylemleriyle karşılacağını söyleyen Zahar, "Gazze'yi Siyonistler için cehenneme dönüştüreceğiz. Bombardıman bir an bile durmayacak." açıklamasında bulundu.

Mahmud al Zahar ayrıca, halihazırda ateşkesin söz konusu olmadığını dile getirdi.