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4 Mayıs 2019 - 09:30

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde onlarca Filistinli yaralandı

"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde onlarca Filistinli yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterisinde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 50 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde İzzeddin El-Kassam Tugayları’na ait bir alana düzenlediği hava saldırısında iki Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, işgal ordusunun hava saldırısında şehit düşen iki kişinin En-Nuseyrat’tan 33 yaşındaki Abdullah İbrahim Mahmud Ebu Mulevvih ve El-Meğazi’den 29 yaşındaki Alâ Ali Hasan El-Bevbeli olduğunu açıkladı.

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, dün binlerce Filistinli ikindiden sonra Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında “Golan Cuması” adıyla düzenlenen gösterilere katıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerleri, gösteriye müdahale ederek, 50 Filistinliyi yaraladı." kaydedildi.

News Code 1878386
Muhammed BURHAN

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