"Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde onlarca Filistinli yaralandı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde İzzeddin El-Kassam Tugayları’na ait bir alana düzenlediği hava saldırısında iki Filistinlinin şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlık, işgal ordusunun hava saldırısında şehit düşen iki kişinin En-Nuseyrat’tan 33 yaşındaki Abdullah İbrahim Mahmud Ebu Mulevvih ve El-Meğazi’den 29 yaşındaki Alâ Ali Hasan El-Bevbeli olduğunu açıkladı.

Filistin Enformasyon Merkezi’ne göre, dün binlerce Filistinli ikindiden sonra Ablukayı Kırma ve Büyük Dönüş Yürüyüşü faaliyetleri kapsamında “Golan Cuması” adıyla düzenlenen gösterilere katıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail askerleri, gösteriye müdahale ederek, 50 Filistinliyi yaraladı." kaydedildi.