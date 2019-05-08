Nükleer anlaşmayla ilgili önemli mektup anlaşma taraflarına sunuldu

Almanya, İngiltere, Çin, Rusya ve Fransa Büyükelçileri Dışişleri Bakanlığını çağırılarak Cumhurbaşkanı Ruhani’nin nükleer anlaşma konulu mektubu Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi tarafından söz konusu diplomatlara sunuldu.

Bu mektupla Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin “İran İslam Cumhuriyeti’nin nükleer anlaşmayla ilgil bazı yükümlülüklerinin uygulanmasını durdurma” kararı sözü geçen ülkelerin temsilcilerine iletilmiştir.

Bir mektup da Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif tarafından Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Sorumlusu Federica Mogherini’ye gönderildi.