Ülke genelinde İran’ın nükleer anlaşma kararına destek gösterisi yapıldı

Bugün Cuma namazı sonrası ülkenin dört bir köşesinde İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin nükleer anlaşma kararına destek için geniş çaplı gösteriler düzenlendi.
İran’ın farklı şehirlerinde gerçekleşen gösterilerde "ABD’ye ölüm, İsrail’e ölüm" sloganları yükseldi.
İran bayrakları ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei'nin resimlerini taşıyan vatandaşlar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran karşıtı yaptırımlarını kınanayarak, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kararına destek verdiler.
Ülke genelinde gerçekleşen geniş çaplı gösterilerde İran halkı İslam İnkılabı’na bağlılık yemini etti.
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