Pekin: ABD'nin İran yaptırımlarına karşıyız

Reuters’in haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, ABD’nin İran’a yönelik tek taraflı yaptırımlarına karşı olduğunu açıkladı.

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Tahran ile Pekin’in önemli iş ortağı olduğu için şirketlerimizin haklarını savunacağız” ifadesine yer verildi.

İran İslam Cumhuriyeti dün, ABD’in 8 Mayıs 2018 tarihinde BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiği için nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini bildirmişti.