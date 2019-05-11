Almanya: İran'la mali ödeme kanalı üzerindeki çalışmalar sürüyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, İran ve üç Avrupa ülkesi arasında Ticari İşlemleri Destekleme Kurumu (INSTEX) mekanizmasını başlatmak üzere görüşmelerin devam ettiğini duyurdu.

Alman yayın organı DW'ye göre, mevcut nükleer anlaşmanın korunması gerektiğini belirten Adebahr, İran’a anlaşmaya bağlılığını sürdürmesini tavsiye etti.

Adebahr ayrıca, “ABD yaptırımlarının karmaşık yapısı ve İran tarafının mekanizmadan beklentisi bunun yüyürlüğe girmesinin gecikmesine neden oldu.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çarşamba günü yaptığı konuşmasında nükleer anlaşmada kalan diğer tarafların 60 günlük süre zarfında petrol ve bankacılıkla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirmeye başlayacağını açıklamıştı.