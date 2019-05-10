İran'ın nükleer anlaşma kararı yasalara uyuyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Hüccetül İslam Hac Aliekberi'nin imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutpelerinde konuşan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin nükleer anlaşmayla ilgili olarak yayınladığı bildiriye işaret ederek, “Atılan adım tamamen yasal ve anlaşmanın 26. ve 36. maddesine uyarınca alınmıştır. Bu adım geçtiğimiz yıl Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşmadan ayrılmasından sonra atılabilirdi. Fakat gecikmeyle sabırlı bir şekilde gerçekleşti.” dedi.

"Bu devrimci kararı destekliyoruz ve olumlu gelişmelere neden olacağından eminiz." ifadesini kullanan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, BM Güvenlik Konseyi, uluslararası toplum ve Avrupa Birliği'nin (AB) büyük bir sınamayla karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Avrupa Birliği’nin nükleer anlaşma açıklamasını eleştirerek, “Onlar İran’ın aldığı geç karara öfkeli bir biçimde yanıt verdiler. Bu İran kararının doğruluğunu gösteriyor ve doğru bir yola adım attığımıza işaret ediyor. Aziz İran'dan bir ses çıkıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran hakkındaki iddialarına tepki gösteren Hüccetül İslam Hac Aliekberi, şunları kaydetti:

“Trump'ın toy ve gülünç davranışları Amerika'nın küresel çaptaki itibarını büyük ölçüde azaltmıştır; ayrıca ABD’nin nükleer anlaşma gibi çeşitli uluslararası anlaşmalardan geri çekilmesiyle onlara haysiyet ve şeref kalmamıştır."

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, ABD’nin İran’ın petrol satışını sıfırlama kararına ilişkin olarak, bunun ABD'lilerin acizliğini gösterdiğini sölyedi.