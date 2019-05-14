İran: İsrail uluslararası barış ve güvenlik için gerçek bir tehdittir

İran Dışişleri Bakanlığı, Filistin’de Nekbe'nin (Büyük Felaket)71’inci yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Filistin 14 Mayıs 1948'de, İslam ve dünya tarihinin en acı olaylardan birine tanık oldu; o zamandan beri bu toprakların halkları barış ve sükunete kavuşmamıştır.

Nekbe (Büyük Felaket) gününde işgal altındaki Filistin toprakları üzerinde ABD destekli Siyonist Rejim denilen gayri meşru bir varlık doğmuş oldu ki savaş, cinayet ve işgalcilikle valığını hala sürdürmektedir. Bugün ise tüm bölgesel krizlerin nedeni olan rejim uluslararası barış ile güvenlik için gerçek bir tehdit haline gelmiştir.”

İran’ın Filistin halkının davasıyla dayanışma içinde olduğu kaydedilen açıklamda, “İran İslam Cumhuriyeti, bir kez daha uluslararası toplumun, özellikle BM’nin, Filistin topakları ve Kudüs kentinin organize işgalinin son bulması, bu toprakların insanlarına kendi kaderlerini belirlemelerine ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin hükümeti oluşturmasına yardımcı olma konusunda sorumluluk sahibi olduğuna vurgu yapmakadır.” belirtildi.

Söz konusu açıklamada, “Uluslararası toplumdan Filistin topraklarının 70 yıldan uzun bir süre boyunca işgali ile süregelen cinayetlerin ve saldırıların son bulması için kararlı bir adım atması bekleniyor. Ayrıca Filistinli mültecilerin ana topraklarına geri dönmeleri ve siyasi sistemlerini belirlemek için Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi de dahil olmak üzere tüm yerel sakinlerin katılımıyla referandumun yapılması hususunda gerekli koşulları sağlamalı.” denildi.