Mescid-i Aksa hasreti binlerce Filistinliyi yollara döktü

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Filistinliler, İsrail'in çıkardığı zorluklara rağmen ramazan ayının ilk cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için çeşitli yollarla Kudüs'e akın etti.

Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria tarafında kalan binlerce Filistinli, cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kılmak için sabah erken saatlerden itibaren yollara düştü.

Yılın diğer aylarında özel izinler dışında Kudüs'e girişlerine izin verilmeyen Batı Şeria'daki Filistinliler, ramazan ayının ilk cumasını Mescid-i Aksa'da eda etmek için Batı Şeria ile Kudüs arasında bulunan Ayrım Duvarı'ndaki İsrail kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kadın ve erkekler için ayrı kontrol noktaları oluşturulurken, Filistinli kadınlardan bazılarının çocuklarını da yanlarında getirdiği görüldü.

Kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya doğru yıla çıkan Filistinlilerin yüzlerindeki mutluluk kameralara yansıdı.

Cuma namazını Mescid-i Aksa'da kılmak için Batı Şeria'da yollara düşen Filistinli 44 yaşındaki Muhammed Kassam, Harem-i Şerif'e gideceği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sabah erken saatlerden itibaren yola düştüğünü belirten Kassam, "Ramazan ayı dışında Kudüs'e girişimize izin verilmiyor. İsrail, diğer aylarda Mescid-i Aksa'da namaz kılma, dua etme hakkından bizi mahrum bırakıyor." dedi.

İsrail ramazan ayı dolayısıyla Batı Şeria'da yaşayan 40 yaş üstü erkekler ile yaş sınırlaması olmaksızın Filistinli kadınların cuma günü Kudüs'e girişine izin verdi.