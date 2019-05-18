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18 Mayıs 2019 - 19:31

Avusturya'da Başbakan Yardımcısı istifa etti

Avusturya'da Başbakan Yardımcısı istifa etti

Avusturya’da Başbakan Yardımcısı ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Heinz Strache, başbakan yardımcılığı başta olmak üzere, parti başkanlığı dahil bütün görevlerinden istifa etti.

Avusturya’da Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı Heinz Christian Strache, düzenlediği basın toplantısında, dün Alman basınında yer alan görüntüleri "siyasi hayatına bir saldırı" diye niteleyerek, görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu söyledi. 

Strache, "Başbakan Sebastian Kurz ile saat 11.00'de bir görüşme yaparak, istifamı sundum." dedi

Hatanın kendisinden kaynakladığını, bu durumun koalisyona mal edilmemesi gerektiğini belirten Strache, koalisyonun devam etmesi gerektiğini söyledi.

Strache, başbakan yardımcılığının yanı sıra parti genel başkanlığı ve halihazırda yürüttüğü spor bakanlığı görevinden de çekildiğini, pazar günü parti başkanlığını Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'e devredeceğini sözlerine ekledi.

Dün bazı Alman gazetelerinde Strache'nin 2017 seçimlerinden önce zengin bir Rus kadınla yaptığı görüşmenin yer aldığı görüntü kayıtları paylaşılmış, Strache'nin bu görüntülerde seçim öncesi partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA 

News Code 1878710

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