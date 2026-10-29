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29 Eki 2026 09:18

Erakçi: İran, diplomasiye başarı şansı tanımayı sürdürecek

Erakçi: İran, diplomasiye başarı şansı tanımayı sürdürecek

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, diplomasiye fırsat vermeye devam edeceklerini ve yedi günlük planın daha kısa sürede uygulanmasını sağlayabilecek fikirleri değerlendirmek üzere arabulucularla temaslarını sürdüreceklerini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Erakçi, “Cesur silahlı kuvvetlerimiz vatanı savunmaya tamamen hazırken, İran diplomasiye başarıya ulaşması için fırsat tanımayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.

Erakçi ayrıca, yedi günlük planın bir haftadan daha kısa bir süre içinde dahi uygulanmasını sağlayabilecek fikirleri değerlendirmek amacıyla arabulucularla yakın ve sürekli iletişimlerini sürdüreceklerini kaydetti.

News ID 1939439

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